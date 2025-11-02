Spese 2025: benefici diversi per le abitazioni e gli uffici
La percentuale di detrazione è più alta per l’abitazione principale
di Marco Zandonà
La domanda
A seguito di una inondazione, un condominio con sei unità immobiliari di medesima grandezza - tra cui due uffici, in cui si svolgono attività professionali - deve sostituire l’impianto dell’ascensore e un cancello elettrico; inoltre, andrà eseguito un piccolo lavoro edile di ripristino dei pozzetti di scarico. Se si affronta la spesa nel 2025, senza aver presentato alcuna comunicazione al Comune, i quattro appartamenti possono fruire del bonus ristrutturazione del 50 o del 36 per cento? La stessa domanda si pone per le due unità in cui si svolge l’attività professionale.
Tutti gli interventi descritti (sostituzione dell’impianto di ascensore, installazione di un cancello elettrico e ripristino dei pozzetti di scarico) costituiscono, ai fini urbanistici, interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria effettuati sulle parti comuni condominiali. Pertanto, anche in assenza di richiesta di provvedimento abilitativo dei lavori (...