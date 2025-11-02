L'esperto rispondeFisco

Spese 2025: benefici diversi per le abitazioni e gli uffici

La percentuale di detrazione è più alta per l’abitazione principale

di Marco Zandonà

La domanda

A seguito di una inondazione, un condominio con sei unità immobiliari di medesima grandezza - tra cui due uffici, in cui si svolgono attività professionali - deve sostituire l’impianto dell’ascensore e un cancello elettrico; inoltre, andrà eseguito un piccolo lavoro edile di ripristino dei pozzetti di scarico. Se si affronta la spesa nel 2025, senza aver presentato alcuna comunicazione al Comune, i quattro appartamenti possono fruire del bonus ristrutturazione del 50 o del 36 per cento? La stessa domanda si pone per le due unità in cui si svolge l’attività professionale.

Il Sole 24 ore di lunedì 3 novembre 2025

Tutti gli interventi descritti (sostituzione dell’impianto di ascensore, installazione di un cancello elettrico e ripristino dei pozzetti di scarico) costituiscono, ai fini urbanistici, interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria effettuati sulle parti comuni condominiali. Pertanto, anche in assenza di richiesta di provvedimento abilitativo dei lavori (...

