Quando il condominio, nell’esercizio delle facoltà che competono ad ogni litigante, abbia deciso non partecipare alla mediazione di una controversia che si è poi conclusa con il rigetto della impugnativa di delibera, il condomino non può dolersi per essere stato condannato alle spese. Lo precisa Corte di cassazione - sezione seconda - nella sentenza 13620 dell’undici maggio 2026.
L’importanza della partecipazione
Le domande di mediazione, che alcuni condòmini propongono a ciclo continuo e senza mai stancarsi, possono essere invasive...