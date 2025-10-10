Condominio

Condominio e amministratore: l’anomalia giuridica italiana nel confronto europeo

In Belgio e Germania il condominio è riconosciuto come soggetto giuridico e l’amministratore è una figura certificata e vigilata

di Graziano Attanasio – coordinatore nazionale RCCF - revisori certificati

In Italia una parte consistente della popolazione – stimata in oltre la metà delle famiglie, pari a decine di milioni di cittadini – vive in edifici condominiali. Il patrimonio immobiliare complessivo detenuto dalle famiglie italiane è valutato dalla Banca d’Italia in oltre 5.500 miliardi di euro, un valore pari a circa due volte e mezzo il Pil nazionale. Si tratta della principale componente della ricchezza privata del Paese e di un elemento determinante per la stabilità economica delle famiglie...

