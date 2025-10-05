Condominio parziale e super, assemblee ridotte per le delibere

Supercondominio e condominio parziale sono due declinazioni della realtà condominiale diverse tra loro ma che hanno alcuni punti in comune. A partire dal fatto che alcune delibere non sono adottate dall’assemblea plenaria dei condòmini, ma da assemblee a composizione ridotta, con regole diverse nelle due realtà.

Condominio parziale

Il condominio parziale si verifica quando un bene risulta, per le sue obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio o al godimento, in modo esclusivo...