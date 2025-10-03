Condominio

La delibera che trasforma il cortile in parcheggio non necessita di unanimità

Si tratta infatti di decisione che meglio disciplina l’uso del bene comune

di Annarita D'Ambrosio

La mancata trascrizione nei registri immobiliari della clausola del regolamento che imponga limitazioni all’utilizzo delle unità di proprietà esclusiva, site nell’edificio condominiale, rende inopponibile il vincolo ai terzi acquirenti, a meno che lo stesso sia espressamente richiamato nel relativo atto di acquisto o che quest’ultimo abbia dichiarato, anche successivamente, di esserne a conoscenza. È quanto precisa la sentenza 690/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

I fatti

Ad originare la pronuncia...

