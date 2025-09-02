Condominio

Il rendiconto del supercondominio non si frammenta sui condomìni sottostanti

I condòmini sono tenuti a versare le quote condominiali sul conto del proprio condominio e le quote supercondominiali sul conto del supercondominio

di Francesco Schena

Nonostante una lunga giurisprudenza consolidata, ancora oggi si assiste al fenomeno della frammentazione e distribuzione del rendiconto del supercondominio tra i condomìni sottostanti.

In altri termini, l’amministratore del supercondominio – errando – distribuisce ai rispettivi amministratori dei singoli condomìni che lo compongono affinché questi presentino nei loro rendiconti di edificio la porzione delle spese del supercondominio loro spettante.

Nascita e autonomia del supercondominio

Come chiarito dalla Cassazione civile nell’ordinanza...

Correlati

I temi di NT+Delibera del supercondominio annullabile se intervengono all’assemblea soggetti non delegati

Gli ultimi contenuti di Condominio