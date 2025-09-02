Il rendiconto del supercondominio non si frammenta sui condomìni sottostanti
I condòmini sono tenuti a versare le quote condominiali sul conto del proprio condominio e le quote supercondominiali sul conto del supercondominio
Nonostante una lunga giurisprudenza consolidata, ancora oggi si assiste al fenomeno della frammentazione e distribuzione del rendiconto del supercondominio tra i condomìni sottostanti.
In altri termini, l’amministratore del supercondominio – errando – distribuisce ai rispettivi amministratori dei singoli condomìni che lo compongono affinché questi presentino nei loro rendiconti di edificio la porzione delle spese del supercondominio loro spettante.
Nascita e autonomia del supercondominio
Come chiarito dalla Cassazione civile nell’ordinanza...