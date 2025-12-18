Rendiconto condominiale approvato in ritardo: non basta il regolamento per revocare l’amministratore
Il mero mancato rispetto del termine regolamentare non integra, di per sé, una grave irregolarità
Il Decreto del Tribunale di Milano 5007/2025 pubblicato in data 5 dicembre 2025 offre un utile spunto su un tema che, nella prassi condominiale, sta diventando sempre più frequente: il rapporto tra il termine legale di 180 giorni previsto dall’articolo 1130 n. 10 Codice civile per la convocazione dell’assemblea di approvazione del rendiconto e i termini più brevi eventualmente stabiliti dal regolamento condominiale.
Nel caso esaminato, i ricorrenti avevano chiesto la revoca giudiziale dell’amministratore...