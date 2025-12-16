L’amministratore non è tenuto a leggere in assemblea la nota del condomino assente

Le assemblee di condominio sono quasi sempre occasione di accese discussioni che rendono impossibile un sano e costruttivo confronto tra le parti. Ecco perché talvolta si decide di non parteciparvi, cercando poi il modo per esprimere e far pervenire comunque la propria posizione. È pratica alquanto diffusa la preventiva trasmissione di scritti da far leggere in assemblea ed allegare al verbale. Ma qual è il valore legale di tali documenti?

I fatti

La sentenza numero 1173 emessa lo scorso 4 novembre dal Tribunale...