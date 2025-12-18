No alla scissione del condominio in assenza di autonomia strutturale

La separazione dell’edificio in più condomìni autonomi è ammissibile solo quando ciascun corpo di fabbrica risulti strutturalmente autonomo e la divisione possa avvenire senza opere invasive o modifiche sostanziali dello stato dei luoghi. Qualora, invece, richieda interventi tecnici complessi, costosi e incidenti su parti comuni essenziali la domanda deve essere respinta. È quanto precisato dal Tribunale di Milano con sentenza 9528 pubblicata il 10 dicembre 2025.

Il caso

La pronuncia esamina la possibilità...