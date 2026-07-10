Il gruppo di ricerca BETA_Lab (Building Energy Technology and Assessment Laboratory) del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova ha analizzato cinque anni di consumi di gas naturale in circa 2000 condomìni residenziali della città di Padova, nel periodo 2020-2024. Lo studio è stato condotto da Alessio Tollin. Jacopo Vivian e Angelo Zarrella (professore associato in Fisica Tecnica) ed è stato presentato alla conferenza Building Simulation Applications - BSA 2026, svoltasi a Bolzano dal 24 al 26 Giugno.

Grazie alla collaborazione con ANACI Padova, i ricercatori hanno potuto accedere a un dataset reale e prezioso: i consumi annuali di gas naturale di circa 2000 condomìni residenziali della città di Padova.

Dall’analisi è emerso:

▪ nel 2021 e nel 2022 i consumi sono rimasti sostanzialmente stabili, con aumenti minimi rispetto al 2020 (+1% e +1,4%);

▪ nel 2023 si è registrato un calo dei consumi, con una riduzione media di circa il 20% rispetto al 2020. Per buona parte dei condomìni analizzati, la riduzione è compresa tra il 10% e il 30%;

▪ nel 2024 si è osservata una parziale ripresa dei consumi di gas, con una variabilità molto elevata tra i diversi edifici.

A partire dalla fine del 2021, i prezzi del gas naturale hanno iniziato a salire rapidamente, raggiungendo un valore di 232 €/MWh nell’agosto del 2022, circa 28 volte il prezzo dello stesso periodo nel 2020, come conseguenza della guerra in Ucraina e della crisi energetica europea. L’impatto di questo shock non si è manifestato immediatamente nel 2022, ma probabilmente si è fatto sentire nel 2023.

La raccolta dati è merito dell’impegno di Giorgio Cambruzzi, socio fondatore Anaci, già presidente Anaci Padova: «Alla conferenza, svoltasi a Bolzano, hanno partecipato i ricercatori universitari europei. Quelli patavini, hanno attratto l’attenzione dei colleghi europei, sia per la tematica basilare ma, in particolare, per i dati reali annui forniti da ANACI Padova, raccolti dall’ente distributore. Avere l’opportunità di conoscere annualmente, dal 2020 al 2025, i consumi del gas dei singoli condomìni patavini, sono dati eccezionali, reali e unici. Conscio di ciò, e avendo avuto il preventivo verbale parere favorevole, ho in progetto la realizzazione del Comitato urbano per la certificazione annuale dell’inquinamento atmosferico. Spero di realizzarlo entro la primavera 2027».