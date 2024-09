Formazione e aggiornamento per tutti gli amministratori

La domanda

Un condominio è amministrato, per conto di una società di servizi in forma di Sas (società in accomandita semplice), da un dottore in economia e commercio, che risulterebbe iscritto nell’Albo degli amministratori di condominio del Tribunale. Un condomino ha chiesto all’amministratore di fornirgli una documentazione idonea ad attestare la frequenza dei corsi di formazione iniziale e periodica di aggiornamento per amministratore di condominio. L’amministratore gli ha risposto di essere esonerato dal corso di formazione, perché è iscritto a un Albo professionale e perché tra le sue materie di studio rientravano anche quelle riguardanti l’amministrazione dei condomìni. Vorrei sapere se la sua risposta è corretta.