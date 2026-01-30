L'esperto rispondeCondominio

Se l’ascensore non può fermare ai piani ammezzati

Sono tenuti al pagamento delle spese dell’impianto i proprietari delle unità immobiliari che lo utilizzano

di Matteo Rezzonico

La domanda

Sto acquistando un appartamento in una palazzina di cinque appartamenti in corso di costruzione/ristrutturazione. L’ascensore, nuovo e appena installato, serve al piano solo tre appartamenti, posti - rispettivamente - al primo, al secondo e al terzo piano. Gli altri due appartamenti, posti a piani intermedi (tra primo e secondo, e tra secondo e terzo), non sono serviti al piano; ciò comporta che per prendere l’ascensore occorre comunque fare sempre mezza rampa di scale, in salita o in discesa. Nella situazione descritta, come vanno ripartite le spese dell’ascensore (consumi, assicurazione, manutenzioni eccetera)?

 L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 26 gennaio 2026

Il lettore non precisa se, nella fattispecie, si sia già provveduto alla costituzione del condominio, con conseguente predisposizione del regolamento condominiale contrattuale. Quest’ultima scrittura privata, in particolare, se accettata dai condòmini in sede di frazionamento dell’edificio, dev’essere rispettata e può prevedere particolari clausole. Infatti...

