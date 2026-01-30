Se l’ascensore non può fermare ai piani ammezzati
Sono tenuti al pagamento delle spese dell’impianto i proprietari delle unità immobiliari che lo utilizzano
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 26 gennaio 2026
Il lettore non precisa se, nella fattispecie, si sia già provveduto alla costituzione del condominio, con conseguente predisposizione del regolamento condominiale contrattuale. Quest’ultima scrittura privata, in particolare, se accettata dai condòmini in sede di frazionamento dell’edificio, dev’essere rispettata e può prevedere particolari clausole. Infatti...