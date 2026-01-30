Se l’ascensore non può fermare ai piani ammezzati

La domanda

Sto acquistando un appartamento in una palazzina di cinque appartamenti in corso di costruzione/ristrutturazione. L’ascensore, nuovo e appena installato, serve al piano solo tre appartamenti, posti - rispettivamente - al primo, al secondo e al terzo piano. Gli altri due appartamenti, posti a piani intermedi (tra primo e secondo, e tra secondo e terzo), non sono serviti al piano; ciò comporta che per prendere l’ascensore occorre comunque fare sempre mezza rampa di scale, in salita o in discesa. Nella situazione descritta, come vanno ripartite le spese dell’ascensore (consumi, assicurazione, manutenzioni eccetera)?