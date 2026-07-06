Il contenzioso presso gli studi legali sta cambiando pelle: non è più considerato un’area rifugio per la sua natura anticiclica, ma un ambito in cui investire, perché capace di generare marginalità premium.

È in quest’ottica che negli ultimi mesi diverse law firm hanno potenziato questa practice. Segnali di dinamismo arrivano anche dal fatto che nel settore stanno prendendo forma nuove aree specialistiche. Mentre sono in aumento sia le class action, sia gli arbitrati, soprattutto internazionali.

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