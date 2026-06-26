Il contributo analizza la trasformazione dei lastrici solari condominiali in giardini pensili superando la dimensione estetica per esplorarne l’impatto tecnologico, strutturale e ambientale. Approfondisce, poi, le connesse dinamiche del diritto condominiale, l’applicazione dei quorum assembleari e l’iter burocratico tra titoli abilitativi e vincoli paesaggistici mostrando come il verde in quota si converta oggi in una strategica moneta di scambio urbanistica.