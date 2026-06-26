Il contributo analizza la trasformazione dei lastrici solari condominiali in giardini pensili superando la dimensione estetica per esplorarne l’impatto tecnologico, strutturale e ambientale. Approfondisce, poi, le connesse dinamiche del diritto condominiale, l’applicazione dei quorum assembleari e l’iter burocratico tra titoli abilitativi e vincoli paesaggistici mostrando come il verde in quota si converta oggi in una strategica moneta di scambio urbanistica.
La metamorfosi del tetto
Per decenni l’urbanistica ha concepito il tetto degli edifici condominiali come un elemento di chiusura. Lastrici solari asfaltati, distese di ghiaia o guaine bituminose nere che con la calura estiva raggiungono temperature superiori ai 70 gradi Celsius trasformando gli stabili in enormi radiatori che surriscaldano le nostre città. L’introduzione del verde pensile rivoluziona tale sistema. Per comprenderne la portata bisogna superare l’equivoco estetico. Non si tratta di decorare, ma di stratificare...