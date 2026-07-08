La revisione condominiale è nata per evitare il processo. Oggi, sempre più spesso, le stesse competenze approdano nelle aule di giustizia. Il suo terreno naturale è quello disegnato dall’articolo 1130-bis del Codice civile, che consente all’assemblea di nominare un revisore della contabilità per una o più annualità specificamente individuate, con una funzione di verifica, trasparenza e ricomposizione preventiva dei conflitti. In origine, dunque, il revisore non entra in scena per alimentare il contenzioso...

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