La richiesta di nuove infrastrutture digitali comporta per il mercato immobiliare, una nuova partita tra investimenti, rigenerazione delle aree dismesse e tutela ambientale.
Dall’AI immateriale all’infrastruttura fisica
L’intelligenza artificiale non è semplicemente una tecnologia accessibile attraverso una schermata o un’interfaccia digitale. L’AI non vive in un “cloud” astratto, bensì in infrastrutture fisiche ad alta intensità energetica. Dietro ogni modello generativo si collocano data center, server accelerati, sistemi di raffreddamento, apparati di sicurezza, gruppi di continuità, dorsali in fibra, cabine elettriche.
Secondo l’International Energy Agency, nel 2024 i data center hanno consumato circa 415 TWh...