Il diritto condominiale preso sul serio: edifici con l’altana
È una piattaforma rialzata sopra il tetto usata per la vista e l’osservazione: per realizzarla è necessario il consenso degli altri condòmini
In varie parti di Italia esistono costruzioni caratteristiche, come avviene nel caso dell’altana che è diffusa in particolare a Venezia e nelle zone del Veneto, ma si può trovare anche in altre regioni. Si tratta di un manufatto, chiamato anche belvedere, consistente in una loggetta, di solito di legno, posta sulla parte più elevata di un edificio senza sporgere da esso.
Legittimità di realizzazione
Nelle zone in cui è diffusa, si è posto il problema della legittimità della realizzazione dell’altana da parte del condomino proprietario...
