L’amministratore denuncia il sinistro all’assicurazione
Quest’ultima poi effettuerà le verifiche del caso per valutare se il danno rientri nella copertura assicurativa
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 17 novembre 2025
In base all’articolo 1130 del Codice civile, l’amministratore di condominio deve - oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge - gestire il condominio e le parti comuni di cui ha la custodia. In quest’ottica, l’amministratore, mandatario dei condòmini, ha l’obbligo, in termini generali, di comunicare all’assicurazione l’esistenza...