L’amministratore denuncia il sinistro all’assicurazione

La domanda In uno stabile, dopo un temporale fuori dalla norma, più condòmini non visualizzano bene il segnale Tv. Un condomino ha chiesto l’intervento dell’assicurazione per gli accertamenti del caso, ma l’amministratore si è limitato a inviare un preventivo di un tecnico, interpellato da un altro condomino, il quale consiglia la sostituzione dell’antenna, in quanto “datata”. Si chiede se, a seguito di un evento così eccezionale e della richiesta di un condomino, l’amministratore ha l’obbligo di effettuare la segnalazione all’assicurazione, in modo da ottenere un possibile pagamento della spesa.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 17 novembre 2025

In base all’articolo 1130 del Codice civile, l’amministratore di condominio deve - oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge - gestire il condominio e le parti comuni di cui ha la custodia. In quest’ottica, l’amministratore, mandatario dei condòmini, ha l’obbligo, in termini generali, di comunicare all’assicurazione l’esistenza...