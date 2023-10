Delibera da annullare se in assemblea alcuni condòmini hanno deleghe in eccesso di Selene Pascasi

Link utili Il regolamento può ridurre il numero di deleghe

Ciò, a prescindere dal carattere determinante del voto espresso dal delegato per raggiungere la maggioranza necessaria per l’approvazione

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La partecipazione all’assemblea di un rappresentante munito di più deleghe di quelle permesse dal regolamento, comportando un vizio nel procedimento di formazione della relativa delibera, ne provoca l’annullabilità. Ciò, a precindere dal carattere determinante del voto espresso dal delegato per raggiungere la maggioranza necessaria per approvare la delibera. Ad affermarlo è il Tribunale di Milano con sentenza 5713 del 7 luglio 2023.

La vicenda processuale

Muove la lite, l’impugnativa di una delibera da parte di due condòmini. Tra le altre questioni inerenti irregolarità contabili, spicca il fatto che l’assemblea fosse stata invalidamente costituita per essere due condòmini portatori ciascuno di sette deleghe in violazione del regolamento condominiale e della legge. Pronta, la difesa del condominio: gli attori erano carenti d’interesse ad agire e comunque le loro pretese erano infondate. Il Tribunale, però, non concorda e annulla tutte le deliberazioni nate in seno all’assemblea.

Circa l’eccepita carenza di interesse ad agire degli attori per essere sopravvenuta una nuova delibera di rinnovata approvazione del riparto del consuntivo, la censura non aveva valore posto che, al momento della citazione in giudizio, quella delibera non esisteva ancora. Il suo sopravvenire, invece, aveva determinato la cessazione della materia del contendere sul punto.

L’eccesso di deleghe

Quanto, poi, al motivo cruciale di impugnazione ossia al supposto vizio di costituzione dell’assemblea – per esser stati presenti due condomini ciascuno portatore di ben 7 deleghe, in aperta violazione al regolamento di condominio, di natura contrattuale, che ne fissava il limite a 4 ciascuno – il Tribunale boccia la ricostruzione del condominio. L’ente, difatti, aveva sostenuto il rispetto della previsione, considerato che i condòmini fossero 50 e dunque il limite del quinto delle deleghe previsto dalla norma non risultava superato.

Non solo. Le delibere, sottraendo dalle deleghe conferite quelle eccedenti aventi maggior rilievo millesimale, avevano superato la prova della resistenza. Tesi respinta dal Tribunale. L’inderogabilità della previsione normativa, puntualizza, riguarda solamente l’eventuale incremento regolamentare del numero di deleghe massimo previsto dalla legge, ma non la sua riduzione, come avvenuto nella vicenda concreta. Ciò in quanto, per consolidata Cassazione (tra cui, la numero 8015/17), la clausola del regolamento di condominio volta a limitare il potere dei condòmini di farsi rappresentare nelle assemblee, fissando un massimo di deleghe, regola l’esercizio del diritto di ciascuno di intervenire a mezzo di delegati.

La finalità del contenimento del numero di deleghe

Il fine? Garantire l’effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee nell’interesse comune dei partecipanti considerati nel loro complesso e singolarmente. Ecco che la partecipazione all’assemblea di un rappresentante fornito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento, comportando un vizio nel procedimento di formazione della relativa delibera, sfocia nell’annullabilità, senza che possa rilevare il carattere determinante del voto espresso dal delegato per raggiungere la maggioranza occorrente per l’approvazione di tale delibera.

Così, scrive il giudice, se nella fattispecie il regolamento limita a quattro le deleghe conferibili alla stessa persona, era innegabile la sussistenza del vizio di costituzione dell’assemblea. Vizio rilevante sotto il profilo di annullabilità di tutte le delibere adottate in quella sede, perché incidente nel procedimento di formazione delle stesse. Di qui, la decisione del Tribunale di Milano di disporne l’annullamento.