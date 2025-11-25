Roma Capitale, i danni da rumore vanno risarciti anche a chi eredita gli immobili
I disagi non sono correlati strettamente alla proprietà ma all’appartamento
Alcuni condòmini, abitanti di edifici posti in prossimità del Foro Italico, nel tratto che costituisce la tangenziale est, avevano citato in giudizio Roma Capitale, lamentando di subire un inquinamento acustico e ambientale, causato dal traffico veicolare, in quanto le barriere apposte non erano idonee a contenere le immissioni e chiedevano l’adozione di misure idonee a fare cessare il fenomeno, oltre al risarcimento del danno.
La Corte di appello, oltre a confermare la sentenza del Tribunale, che...