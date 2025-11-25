Nessun compenso è dovuto all’amministratore se è gravemente inadempiente
Il professionista negligente non solo perde il compenso, ma può essere obbligato a restituire quanto introitato
Il grave inadempimento degli obblighi gestionali da parte dell’amministratore comporta la perdita del diritto al compenso e l’obbligo di restituire le somme percepite durante il mandato. La mancanza di diligenza nell’adempimento dei doveri di amministrazione - mancata approvazione dei rendiconti, inerzia nel recupero dei crediti, violazione delle delibere assembleari - integra una causa di totale inadempimento che esclude qualsiasi diritto retributivo. Lo ha affermato il Tribunale di Napoli con sentenza...