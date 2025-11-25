Condominio

Il compenso per lavori straordinari spetta solo per l’attività svolta

Resta inteso che in assenza di una delibera assembleare che pattuisca i compensi aggiuntivi, nulla sarà dovuto a questo titolo all’amministratore

di Andrea Marostica

Il Tribunale di Catania, con sentenza 4318/2025, si è occupato della quantificazione del compenso dovuto all’amministratore di condominio per la gestione di lavori straordinari nell’ipotesi in cui il professionista sia stato revocato dall’assemblea prima di avere potuto completare gli adempimenti necessari per i lavori.

Proporzionalità tra prestazioni eseguite e misura del compenso

L’assemblea deliberava la corresponsione all’amministratore di un importo specifico a titolo di compenso per l’attività straordinaria che doveva essere svolta in relazione a lavori...

