Consumi idrici: il singolo condomino può impedire l’accesso al letturista condominiale
Non potendo forzare l’accesso per la lettura, il condominio può addebitare un consumo presunto basato sui millesimi anziché sul consumo effettivo
La necessità di verificare i consumi idrici, può legittimare la compagine ad invadere la proprietà esclusiva del singolo condòmino? Esiste un limite oltre il quale l’interesse comune non può andare? Come ripartire i consumi in assenza di lettura del contatore? A tutti questi interrogativi, molto rilevanti dal punto di vista pratico, offre risposte decisamente interessanti per amministratori e condòmini la sentenza numero 8834 emesso lo scorso 7 ottobre dal Tribunale di Napoli che dirime una controversia...