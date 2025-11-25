I mercoledì della privacy: illecite microcamere in appartamento se non segnalate
Un impianto occulto, anche in condominio su aree comuni, lede la dignità, la riservatezza e la libertà degli inquilini e dei loro ospiti, con possibili profili di responsabilità civile, amministrativa e penale
Il recente caso di cronaca dell’Aquila, dove alcune microcamere occultate sono state rinvenute all’interno di appartamenti concessi in locazione a studenti, ha riportato all’attenzione pubblica la delicata questione dell’installazione di dispositivi di videosorveglianza negli edifici condominiali. Lo studente che ha notato un riflesso anomalo nello specchio del bagno ha permesso di avviare indagini per interferenze illecite nella vita privata. Le microcamere erano posizionate in appartamenti riconducibili...