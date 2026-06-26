La Corte di cassazione, II sezione civile, con la sentenza 6618/2026 del 19 marzo 2026, è tornata sul tema del distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, confermando che il regolamento condominiale di natura contrattuale può legittimamente obbligare il condomino distaccato a concorrere non soltanto alle spese di conservazione dell’impianto, ma anche a quelle di gestione del servizio di cui non usufruisce più.
I fatti
Alcuni condòmini, distaccatisi dall’impianto comune, avevano ottenuto dal Giudice...