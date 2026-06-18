La natura condominiale di un terraneo di un edificio è al centro dell’ordinanza di Cassazione 20398/2026 depositata il 17 giugno il cui aspetto interessante, però, risiede nel principio di diritto statuito, relativo al fatto che il condomino non è legittimato a proporre autonomo appello contro la sentenza impugnata emessa nei confronti del condominio quando l’oggetto di causa è l’impugnativa di delibera assembleare volta a ripartire le spese condominiali e a soddisfare esigenze collettive di gestione...

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