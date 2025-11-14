È valido il verbale di assemblea redatto a riunione finita
D’altronde la presenza di un eventuale errore materiale nel testo può essere sanata anche dopo la fine dei lavori attraverso l’intervento correttivo del presidente o del segretario
Il Tribunale di Catanzaro, nella sentenza 1733 del 3 agosto 2025, analizza le regole da applicare al verbale dell’assemblea condominiale, fornendo indicazioni utili anche sul piano operativo.
Il registro dei verbali
Dal punto di vista sistematico, il verbale condominiale è disciplinato principalmente dall’ultimo comma dell’articolo 1136 Codice civile che testualmente recita: «delle riunioni dell’assemblea si redige...