Condominio

È valido il verbale di assemblea redatto a riunione finita

D’altronde la presenza di un eventuale errore materiale nel testo può essere sanata anche dopo la fine dei lavori attraverso l’intervento correttivo del presidente o del segretario

di Luigi Salciarini

Il Tribunale di Catanzaro, nella sentenza 1733 del 3 agosto 2025, analizza le regole da applicare al verbale dell’assemblea condominiale, fornendo indicazioni utili anche sul piano operativo.

Il registro dei verbali

Dal punto di vista sistematico, il verbale condominiale è disciplinato principalmente dall’ultimo comma dell’articolo 1136 Codice civile che testualmente recita: «delle riunioni dell’assemblea si redige...

Correlati

L'esperto rispondeLecita la prassi di redigere il verbale con il computer

Gli ultimi contenuti di Condominio