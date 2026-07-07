La legittimazione passiva discende dalla comproprietà dell’immobile da risanare ed implica la responsabilità solidale, e non parziaria, di tutti i partecipanti alla comunione.
La giurisprudenza amministrativa, in particolare quella del Consiglio di Stato, da sempre si è dimostrata particolarmente sensibile alla tutela preventiva delle situazioni di degrado condominiale, concetto per la prima volta codificato espressamente dalla legge 55 del 14 giugno 2019, rubricata: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali...