Effetti estensivi al raddoppio del termine per la cessione dell’immobile ex prima casa
L’estensione assicura la sussistenza provvisoria del tax credit allorché la cessione dell’immobile originariamente agevolato avvenga entro due anni dall’acquisto della nuova abitazione
La risposta a interpello 197 del 30 luglio 2025 attribuisce effetti estensivi al raddoppio del termine previsto per la cessione dell’immobile precedentemente qualificato come prima casa, operato dall’articolo 1, comma 116, della legge 207/2024 (modifica del comma 4 bis della nota II bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986). In particolare, l’amministrazione finanziaria ha ritenuto che la proroga del termine da un anno a due anni incida anche sulla spettanza del credito...