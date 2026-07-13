Precisa una nota a firma di RE-COND che «La legge 49/2023 ha introdotto nel nostro ordinamento un principio fondamentale: ogni professionista ha diritto a un compenso equo, proporzionato alla qualità, alla quantità e alla complessità della prestazione resa. Pur essendo oggi applicabile a specifici rapporti contrattuali, la legge esprime un principio di carattere generale che dovrebbe ispirare l’intero sistema delle professioni: la qualità del lavoro professionale non può essere mortificata da compensi...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ