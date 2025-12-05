Cila, Scia e Docfa mendaci: rischio di «falso ideologico»

La domanda Scia (segnalazione certificata di inizio attività), Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata), PreGeo (pretrattamento atti geometrici) e Docfa (aggiornamento Catasto dei fabbricati) sono comunicazioni alle amministrazioni pubbliche aventi carattere di autocertificazione. Se queste non sono veritiere, possono esserci conseguenze penali?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 1° dicembre 2025

Le comunicazioni citate, pur avendo natura e finalità diverse, sono, in genere, effettuate sulla base di una modulistica che spesso contiene dichiarazioni sostitutive di certificazioni, da rendere con gli effetti e le responsabilità previste dal Dpr 445/2000, che fa rinvio, all’articolo 76, alle norme penali. La giurisprudenza (Cassazione, n. 377/2000) applica ...