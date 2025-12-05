Cila, Scia e Docfa mendaci: rischio di «falso ideologico»
L’articolo violato è il 483 del Codice penale recante «Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico»
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 1° dicembre 2025
Le comunicazioni citate, pur avendo natura e finalità diverse, sono, in genere, effettuate sulla base di una modulistica che spesso contiene dichiarazioni sostitutive di certificazioni, da rendere con gli effetti e le responsabilità previste dal Dpr 445/2000, che fa rinvio, all’articolo 76, alle norme penali. La giurisprudenza (Cassazione, n. 377/2000) applica ...