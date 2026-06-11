ANAPIC ha annunciato in una nota di aver organizzato un evento formativo che si svolgerà il 30 giugno presso il Westing Palace di Milano, riservato ad amministratori di condominio e addetti ai lavori. Il titolo dell’incontro sarà «ANAPIC: Futuro Digitale - L’Amministrazione nell’Era della Trasformazione». La presidente ANAPIC, Lucia Rizzi, aprirà l’evento presentando i relatori.

Tra gli interventi previsti, quello di Francesco Maria Galli, responsabile scientifico dei corsi ANAPIC. Alcuni dei temi che verranno approfonditi includono le bollette e le comparazioni per un’analisi consapevole delle tariffe e le proposte sul mercato.

L’evento prevede il rilascio di 3 crediti formativi ex Dm 140/2014 per aggiornamento continuo. «Ritengo indispensabile creare opportunità di confronto e dialogo per migliorare il servizio a favore dei condòmini, valorizzare il nostro patrimonio immobiliare nazionale e migliorare il comfort abitativo, aumentando anche i parametri di sicurezza», ha dichiarato la presidente ANAPIC.