Il mondo del condominio, nell’iconografia classica, rappresenta un qualcosa di talmente privato da credere che vi sia una sorta di autonomia slegata dal resto del contesto sociale. Le vicende della vita condominiale rimangono, per molti, un qualcosa di confinato al perimetro di una sala riunioni, un qualcosa di vissuto quasi come riservato. A ben vedere, però, il condominio costituisce una cellula di un tessuto più ampio e organico che, nel suo complesso, implica delle ricadute sul piano sia sociale...

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