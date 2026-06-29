Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza 317/2026, ha respinto l’impugnazione di una condomina che chiedeva di dichiarare nulle due delibere assembleari per la mancata costituzione, in forma effettiva, del fondo speciale destinato alla sostituzione degli impianti di acqua calda. La motivazione si segnala per la presa di posizione critica sull’orientamento che riconduce alla nullità la violazione dell’obbligo di previa provvista.
La vicenda
L’assemblea aveva approvato i lavori straordinari, costituito il fondo...