L’installazione di pannelli fotovoltaici in condominio resta favorita dall’ordinamento, ma non può tradursi in una compressione dei diritti dei singoli proprietari. Quando l’intervento sul lastrico solare coinvolge o limita beni di proprietà esclusiva altrui, la sola CILA non è sufficiente a superare il necessario controllo civilistico sulla legittimità dell’opera.

L’impianto fotovoltaico sul lastrico solare di un edificio condominiale deve essere realizzato nel rispetto sia delle norme in tema di condominio, sia della disciplina pubblicistica in materia edilizia.

Dal punto di vista civilistico, l’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra le innovazioni favorite dal legislatore con la previsione di maggioranze e procedure semplificate (art. 1120 e 1122-bis, cod. civ.), ferma restando la tutela del decoro architettonico, della staticità e sicurezza dell...