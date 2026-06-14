L’Assemblea nazionale Anaci, si legge sul sito dell’associazione, ha confermato alla guida il presidente uscente, Francesco Burrelli, rinnovandogli la fiducia «per l’avvio di una nuova fase per l’associazione, chiamata a consolidare il proprio ruolo di interlocutore qualificato delle istituzioni e punto di riferimento per migliaia di amministratori di condominio in tutta Italia. Conclusa la competizione elettorale, si apre ora il tempo dell’unità. Anaci è una grande comunità professionale composta...

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