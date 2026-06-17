I lavori di efficientamento energetico e sismico legati al superbonus 110% hanno ridisegnato le facciate di migliaia di condomìni italiani. Ma tra un cappotto termico e un nuovo infisso, questi cantieri hanno fatto riemergere vecchi scheletri nell’armadio: confini labili, accordi verbali dimenticati, e accese liti di vicinato. Un caso recentemente deciso dal Tribunale di Torre Annunziata (ordinanza del 29 maggio 2026) offre uno spaccato perfetto di questa realtà, affrontando una questione classica...

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