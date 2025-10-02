I contratti di locazione in condominio

In tema di locazione in condominio, vanno analizzati gli aspetti inerenti la tipologia dei contratti di locazione da stipularsi che si diversificano in base al bene comune da fittare r dalla disciplina.
Il quadro normativo
Le parti comuni di un condominio sono elencate in termini esemplificativi dall’art. 1117 cod. civ. Poiché l’elenco non è esaustivo ma riportato a fini meramente esemplificativi, possono avere valore di beni condominiali anche le cose non espressamente ivi previste.
Ciò può essere determinato dalla loro destinazione, avendo la funzione di essere al servizio di tutto l’edificio o di essere in comproprietà di tutti i suoi condomini. L’art. 1117 cod. civ. indica una presunzione di condominialità che può...