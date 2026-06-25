Terrazzo di copertura del fabbricato ad uso esclusivo e riparto spese, se è presente una porzione aggettante, sono state al centro dell’ordinanza di Cassazione 21572/2026 depositata il 24 giugno. La proprietaria dell’ultimo piano, in dettaglio, contestatava la richiesta di pagamento esclusivo della parte aggettante ritenendo che la spesa andasse divisa tra tutti i proprietari. Faceva notare che, volendo ritenere di sua esclusiva proprietà quella parte, si sarebbe sancita la nullità della delibera...

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