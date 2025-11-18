Da lastrico solare esclusivo a terrazza senza «delibere»
Ciò è possibile solo se non muta la destinazione dello spazio
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 17 novembre 2025
L’apertura di una botola all’interno del lastrico solare in uso esclusivo non lede i divieti di cui all’articolo 1122 del Codice civile, in quanto la realizzazione della luce non crea, in linea generale e astratta, un pregiudizio alle parti comuni o alla stabilità, alla sicurezza o al decoro dell’edificio. Quindi, l’assemblea, rispetto al progetto che ne prevede...