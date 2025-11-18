L'esperto rispondeCondominio

Da lastrico solare esclusivo a terrazza senza «delibere»

Ciò è possibile solo se non muta la destinazione dello spazio

di Rosario Dolce

La domanda

Qual è il quorum deliberativo per il cambio di destinazione di uso di un lastrico solare di proprietà esclusiva in terrazza, mediante la realizzazione di una botola di collegamento con l’appartamento sottostante e di una scala a chiocciola?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 17 novembre 2025

L’apertura di una botola all’interno del lastrico solare in uso esclusivo non lede i divieti di cui all’articolo 1122 del Codice civile, in quanto la realizzazione della luce non crea, in linea generale e astratta, un pregiudizio alle parti comuni o alla stabilità, alla sicurezza o al decoro dell’edificio. Quindi, l’assemblea, rispetto al progetto che ne prevede...

Correlati

Dalla Camera assist alle Regioni per il recupero dei sottotetti

Gli ultimi contenuti di L'esperto risponde