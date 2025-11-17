Quali cautele nella modifica delle finestre di un alloggio

La domanda

Un condomino intende modificare finestre e portefinestre dell’appartamento di sua proprietà. Tali modifiche rispettano i requisiti previsti dall’articolo 1102 del Codice civile, ossia non alterano la naturale destinazione né pregiudicano la stabilità, la sicurezza e il decoro architettonico del fabbricato, non arrecano danno alle singole proprietà esclusive e non impediscono agli altri partecipanti di fare parimenti uso delle parti comuni, secondo il loro diritto. Il condomino ha necessità di una delibera dell’assemblea per l’esecuzione dei lavori di modifica?