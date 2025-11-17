Quali cautele nella modifica delle finestre di un alloggio
L’intervento potrebbe non richiedere un assenso dell’assemblea, ma è bene avvertire l’amministratore
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 10 novembre 2025
Nel caso prospettato, il singolo condomino non necessita di una delibera dell’assemblea di condominio per effettuare modifiche alle finestre e portefinestre dell’appartamento di sua proprietà, purché tali interventi rispettino i requisiti posti dall’articolo 1102 del Codice civile. In particolare, tale articolo stabilisce - come peraltro evidenziato nel quesito...