Come collegare il punto luce del box al contatore privato

La domanda Fin dalla costruzione, che risale agli anni 80, il mio box privato è sempre stato collegato al contatore condominiale. Tale condizione può considerarsi regolare, essendoci un solo interruttore per l’unico punto luce presente nel box? Volendo collegarlo al contatore della mia abitazione, posso utilizzare una canalina elettrica condominiale che attraversa proprietà private, oppure posso chiedere di far passare una canalina personale sulla facciata condominiale? Quali autorizzazioni occorrono?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 17 novembre 2025

La circostanza che il box sia servito dal contatore condominiale non è di per sé «regolare», salvo che l’assemblea abbia deliberato di attribuire le relative spese di consumo al singolo proprietario, o che la situazione sia stata prevista nel regolamento contrattuale. In difetto di un espresso titolo, l’utilizzo di energia condominiale per fini esclusivi configura...