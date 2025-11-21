Come collegare il punto luce del box al contatore privato
L’utilizzo di energia condominiale per fini esclusivi configura uso indebito della cosa comune. Deve essere presa una decisione in assemblea
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 17 novembre 2025
La circostanza che il box sia servito dal contatore condominiale non è di per sé «regolare», salvo che l’assemblea abbia deliberato di attribuire le relative spese di consumo al singolo proprietario, o che la situazione sia stata prevista nel regolamento contrattuale. In difetto di un espresso titolo, l’utilizzo di energia condominiale per fini esclusivi configura...