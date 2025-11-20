Quando le spese del tetto vanno divise per «verticale»
Può capitare che un’unità immobiliare si trovi in parte sotto un tetto e in parte sotto un altro
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 17 novembre 2025
Le spese di riparazione di un tetto devono ripartirsi tra tutti i condòmini proprietari di unità immobiliari sottostanti il tetto. Qualora, tuttavia, un’unità immobiliare si trovi in parte sotto un tetto e in parte sotto un altro tetto o una diversa superficie di copertura (articolo 1123, terzo comma, del Codice civile), il proprietario dovrà partecipare alle spese...