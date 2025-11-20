L'esperto rispondeCondominio

Quando le spese del tetto vanno divise per «verticale»

Può capitare che un’unità immobiliare si trovi in parte sotto un tetto e in parte sotto un altro

di Pierantonio Lisi

La domanda

In un condominio un appartamento sta sotto il tetto solo parzialmente. La ripartizione delle spese di rifacimento del tetto dev’essere effettuata con i millesimi generali, o secondo la quota millesimale che sta in proiezione sotto il tetto?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 17 novembre 2025

Le spese di riparazione di un tetto devono ripartirsi tra tutti i condòmini proprietari di unità immobiliari sottostanti il tetto. Qualora, tuttavia, un’unità immobiliare si trovi in parte sotto un tetto e in parte sotto un altro tetto o una diversa superficie di copertura (articolo 1123, terzo comma, del Codice civile), il proprietario dovrà partecipare alle spese...

