I martedì del diritto: il presidente dell'assemblea può essere un soggetto estraneo al condominio di Eugenio Correale

Link utili Il presidente dell'assemblea può essere eletto fra gli estranei al condominio

La normativa in vigore non lo vieta

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Dalla rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il focus sulla pronuncia della Corte d'appello di Catanzaro, sezione prima, sentenza 572 del nove maggio 2023.

In sintesi

La funzione di presidente, espletata da soggetto estraneo all’assemblea, deve ritenersi lecita in quanto non sussiste alcuna precisa disposizione normativa in tema di nomina del presidente dell’assemblea condominiale.

L'analisi

La decisione in commento è decisamente convincente. In mancanza di una precisa disposizione normativa in tema di nomina del presidente dell’assemblea condominiale, dev’essere riconosciuta all'assemblea la facoltà di nominare un soggetto, non necessariamente condomino, con funzione di sovra ordinazione al corretto e ordinato svolgimento delle attività proprie dell'adunanza. Interessa ricordare che ad avviso della corte d'appello la nomina del presidente dell’assemblea va collegata alla natura dell’assemblea quale organo collegiale, che obbliga a considerare la designazione di un presidente che diriga le operazioni, ne accerti la regolare costituzione, apra e regoli la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, disciplini le votazioni e ne dichiari il risultato, consentendo all’assemblea di esternare la propria volontà.

I compiti del presidente

È opportuno aggiungere che del presidente dell'assemblea si occupa l'articolo 66 disposizioni attuative Codice civile, per la riunione di videoconferenza. In particolare è statuito: «se previsto dal regolamento condominiale o autorizzato dalla maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condòmini con le medesime formalità previste per la convocazione».

La giurisprudenza attribuisce al presidente il compito e la responsabilità di controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e di darne conto tramite verbalizzazione. La sentenza della Cassazione 22958 del 22 luglio 2022, estensore il dottor Scarpa, espressamente considera: In tema di condominio è compito dell’assemblea, e per essa del suo presidente, controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell’elenco degli aventi diritto a partecipare alla riunione eventualmente compilato dall’amministratore, trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale la cui inosservanza importa l’annullabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge.

La stessa sentenza ribadisce che trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione), la sua inosservanza importa l’annullabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge.