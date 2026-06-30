La diffusione delle assemblee condominiali in videoconferenza e dei portali digitali dedicati alla gestione degli edifici ha modificato profondamente le modalità di partecipazione alla vita condominiale. Convocazioni, documenti, verbali e collegamenti alle riunioni vengono oggi trasmessi tramite e-mail, messaggi o pubblicati in aree riservate accessibili da remoto. In questo contesto, una delle domande più frequenti riguarda la possibilità per l’amministratore di utilizzare l’indirizzo e-mail o il...

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