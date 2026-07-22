La diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) rappresenta una delle più importanti opportunità di innovazione per il patrimonio immobiliare. Nel contesto condominiale, tuttavia, l’attenzione è spesso concentrata sugli aspetti energetici, fiscali e contrattuali, mentre viene sottovalutato un profilo destinato ad assumere un ruolo decisivo: la protezione dei dati personali.
Privacy sin dall’ideazione
La privacy non interviene quando la comunità energetica è già operativa. Al contrario, deve entrare nel progetto sin...