Le Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali sul trattamento dei dati nell’ambito del condominio, poste in consultazione pubblica dal 10 aprile del 2025, sembrano aver segnato un significativo cambio di prospettiva nella percezione della disciplina sulla privacy in condominio. L’attenzione non è più rivolta esclusivamente alla singola violazione, ma alla capacità dell’amministratore di documentare il rispetto della normativa e di rendere verificabile il proprio operato.
Si tratta...