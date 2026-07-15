La progressiva digitalizzazione della gestione condominiale ha ampliato in modo significativo le occasioni di trattamento dei dati personali. L’amministratore non si limita più alla tenuta dell’anagrafe condominiale prevista dall’articolo 1130, n. 6, Codice civile, ma utilizza gestionali informatici, portali web, applicazioni dedicate e sistemi di comunicazione digitale attraverso i quali vengono condivisi documenti, inviate comunicazioni, gestite segnalazioni e rese disponibili informazioni relative...

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