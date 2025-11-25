Quante deleghe può avere un condomino in assemblea di condominio?

L’assemblea condominiale è un importante appuntamento per tutti i condòmini, poiché è il momento in cui vengono prese decisioni che riguardano il condominio, misure che a volte possono essere anche economicamente onerose, proprio per questo sarebbe sempre consigliabile partecipare. Chiaramente, però, può capitare che un condomino non possa prendere parte all’assemblea e in questo caso la delega è uno strumento utile per mantenere una corretta rappresentatività del condominio.

Come si effettua la delega

Nello specifico, la delega...