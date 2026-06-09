Il provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali lo scorso anno nei confronti di un fornitore di gas ed energia elettrica merita una riflessione che va ben oltre il settore del telemarketing e delle comunicazioni commerciali nel quale la vicenda è maturata.
I fatti
Il riferimento è al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 febbraio 2025 nei confronti di una Srl, pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità con Documento web 10114967, con il quale...